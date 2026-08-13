Больницы Подмосковья получили 155 дефибрилляторов с начала года

С начала года больницы Подмосковья получили 155 новых дефибрилляторов. Оборудование используют во время сердечно-легочной реанимации для восстановления нормального ритма сердца при опасных для жизни нарушениях.

Технику направили в 27 медицинских учреждений региона, включая больницы Чехова, Можайска, Королева, Жуковского и Домодедова.

«Для оказания качественной медицинской помощи, в том числе экстренной, необходимо современное медоборудование. Для этого мы продолжаем оснащать наши больницы медтехникой. С начала года в медучреждения региона уже поступило 155 дефибрилляторов на сумму более 124 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дефибрилляторы закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».