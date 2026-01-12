Больницы Подмосковья получили 150 аппаратов для диагностики и лечения за год
В 2025 году подмосковные медучреждения получили почти 150 аппаратов для диагностики и лечения пациентов. Это флюорографы, маммографы, КТ, МРТ и другая техника.
Современное тяжелое оборудование дает возможность врачам проводить высокоточную диагностику и определять патологии на ранней стадии. Всего в 2025 году больницы получили девять МРТ, восемь КТ, четыре ангиографа, 93 аппарата для рентгенов, 14 флюорографов и 18 маммографов.
«На эти цели было направлено более 5,5 миллиарда рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС при наличии показаний. Запись на прием доступна на портале «Здоровье». А также по телефону 122.