Больницы Подмосковья получили 14 операционных микроскопов с начала года

Применение этой аппаратуры позволяет специалистам визуализировать оперируемую зону с многократным увеличением непосредственно в ходе вмешательства, что критически важно для выполнения прецизионных действий и существенно минимизирует вероятность послеоперационных осложнений.

«Качественная медицинская помощь невозможна без применения современных технологий и оборудования. С начала года в больницы Московской области поступило 14 операционных микроскопов на сумму более 193 миллиона рублей», — рассказал заместитель председателя равительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Распределение техники охватило 12 ведущих стационаров региона, включая учреждения в Раменском, Зарайске, Люберцах, Рузе, Подольске, Химках, Балашихе и Красногорске.

Закупку высокотехнологичного оснащения реализовали по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».