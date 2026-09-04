Больницы Подмосковья получили 14 лазерных устройств с начала года

В медицинские учреждения Подмосковья поступает современная лазерная техника. Новые аппараты уже задействованы в хирургии, урологии, офтальмологии и ряде других направлений, сообщили в Минздраве региона.

В общей сложности приобрели 18 таких аппаратов.

«Современные лазерные технологии позволяют проводить многие вмешательства малоинвазивно, с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациента. В этом году в медицинские организации Подмосковья уже поставлено 14 единиц лазерного оборудования на сумму более 76 миллионов рублей», — сообщил Максим Забелин.

В клиники региона направили оборудование для лазерной хирургии, литотрипсии, а также специализированные офтальмологические и урологические системы. Техника поступила в 11 учреждений, среди которых Раменская, Жуковская, Егорьевская и Королевская больницы.

О возможностях нового оснащения подробно рассказал заведующий урологическим отделением Раменской больницы Мерген Борисов.

«Новый тулиевый лазер, поступивший в нашу больницу, предназначен для выполнения урологических операций. С его помощью можно проводить операции при стриктуре мочеиспускательного канала, удалять доброкачественные и злокачественные опухоли мочевого пузыря, аденому предстательной железы, выполнять дробление камней в почках, мочеточниках, мочевом пузыре вне зависимости от их плотности. Все манипуляции проводятся с точечным воздействием без повреждения окружающих тканей и органов», — пояснил Борисов.

Закупка медтехники прошла по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».