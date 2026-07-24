Больницы Подмосковья получили 11 аппаратов для рентгенов с начала года

Устройства позволяют специалистам во время операций получать рентгеновские снимки под различными углами.

«Современная медицинская техника — необходимое условие для качественного оказания помощи и проведения точных операционных вмешательств. С начала года в больницы региона поступило 11 рентген-аппаратов типа С-дуга, до конца года поставим еще восемь. Всего на закупку медтехники было направлено почти 226 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование передали в Истринскую, Подольскую, Серпуховскую и другие больницы. Его приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».