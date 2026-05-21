Больницы Подмосковья получили 10 микроскопов для операций с начала года

Техника дает возможность специалистам получать детальное изображение во время вмешательств, что повышает точность и эффективность лечения.

«С начала года медучреждения в Подмосковье получили 10 таких микроскопов на общую сумму почти 126 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства передали в Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую, Подольскую, Химкинскую и другие больницы.