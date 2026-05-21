Больницы Подмосковья получили 10 микроскопов для операций с начала года
Медицинские учреждения Подмосковья регулярно оснащают современным оборудованием. Среди устройств – микроскопы для проведения операций.
Техника дает возможность специалистам получать детальное изображение во время вмешательств, что повышает точность и эффективность лечения.
«С начала года медучреждения в Подмосковье получили 10 таких микроскопов на общую сумму почти 126 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Устройства передали в Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую, Подольскую, Химкинскую и другие больницы.
«Новый микроскоп обладает высоким качеством передачи изображения и фокусировки. Он уже активно используется в нашем офтальмологическом отделении при проведении микрохирургических операций при катаракте и глаукоме. С его помощью стало возможным получить снимки сетчатки и роговицы глаза в режиме реального времени в ходе операций, досконально рассмотреть слои сетчатки и ее клетки», — подчеркнула врач офтальмологического отделения Раменской больницы Эльвира Криворук.
Микроскопы приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».