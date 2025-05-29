Больницы Подмосковья получили 10 маммографов с начала года

Больницы Московской области продолжают оснащать современной техникой. С начала года медицинские учреждения региона получили 10 новых маммографов.

С начала года клиникам Подмосковья передали 53 единицы тяжелой техники.

«Сегодня запустили новый цифровой маммограф в Одинцовской больнице. На его закупку было направлено более 18 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Процедуру можно пройти по направлению врача. Жительницам Московской области старше 40 лет, которые более двух лет не делали исследование, доступна самозапись.