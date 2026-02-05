Больницы Подмосковья получат свыше 70 новых ЛОР-аппаратов в 2026 году

В этом году в медицинские учреждения Подмосковья продолжит поступать современное оборудование. В стационары и поликлиники передадут, в частности, устройства для лечения ЛОР-заболеваний.

Речь идет о специализированных комбайнах, ультразвуковых сканерах пазух носа и прочей технике, которая позволяет не только выявлять патологии, но и проводить терапию.

«В прошлом году мы поставили в медучреждения региона 39 единиц ЛОР-оборудования, в этом закупим еще 73 аппарата на общую сумму почти 90 миллионов рублей», — отмети заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства передадут в 27 организаций, среди которых Клинская, Щелковская, Долгопрудненская, Сергиево-Посадская, Люберецкая и другие больницы.

Технику приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева.