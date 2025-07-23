Больницы Подмосковья получат свыше 350 медицинских мониторов в 2025 году

Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат свыше 350 единиц специализированного оборудования для контроля состояния пациентов. Устройства поступят в больницы в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

Специальные мониторы необходимы, чтобы корректно оценивать самочувствие больных.

«С их помощью врачи наблюдают за пульсом, артериальным давлением, температурой, концентрацией кислорода в крови и другими важными показателями. В этом году мы закупили для наших больниц 351 единицу мониторов пациента на общую сумму 225 миллионов рублей, из них уже поставили в медорганизации 115 аппаратов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование распределят между 22 учреждениями, включая больницы в Видном, Долгопрудном, Коломне, Луховицах и Одинцове.