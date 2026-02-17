Больницы Подмосковья получат свыше 140 аппаратов ЭКГ в этом году

Устройства приобретают по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Электрокардиография позволяет специалисту выявить различные сердечно-сосудистые нарушения и при необходимости начать лечение. В этом году закупим в 29 наших медоргнизаций 141 аппарат ЭКГ. Всего на эти цели выделено более 84 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства для электрокардиографии установят, в частности, в Можайской, Лотошинской, Павлово-Посадской и Электростальской больницах.

Чтобы пройти исследование, необходимо получить направление у лечащего врача. Запись на прием доступна на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по номеру телефона 122, на приеме у лечащего врача или при помощи бота в Telegram или МАХ.