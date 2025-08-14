Больницы Подмосковья получат почти 50 новых операционных столов в 2025 году

Медицинские учреждения Московской области регулярно получают необходимое современное оборудование. В 2025 году в региональные больницы передадут 47 новых операционных столов,.

Они необходимы для удобства и безопасности проведения хирургических вмешательств, так как дают возможность зафиксировать оптимальное положение пациента.

«С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования, до конца года поставим еще 11 операционных столов. На их закупку было направлено почти 230 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование распределят между 14 медицинскими учреждениями региона, включая больницы в Дмитрове, Долгопрудном, Клину и Одинцове.

Закупку осуществляют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.