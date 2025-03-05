Больницы Подмосковья получат почти 40 новых операционных столов в 2025 году

Больницы Московской области продолжают получать новое оборудование. В 2025 году для медицинских учреждений региона закупили 38 операционных столов.

Новое оборудование поставят в 10 подмосковных больниц, расположенных в Клину, Долгопрудном, Орехово-Зуеве и других округах. Многосекционные столы позволят врачам фиксировать пациентов в оптимальном положении во время операций.

«Всего на их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобретают благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», а также по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.