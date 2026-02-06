Больницы Подмосковья получат почти 240 новых эндоскопов в этом году

Медучреждения Подмосковья в этом году продолжат оснащать современным оборудованием. Для них закупят 240 эндоскопических аппаратов на 2,1 миллиарда рублей.

Больницы региона в этом году получат новые видеоколоноскопы, видеогастроскопы, артроскопические и другие стойки. В прошлом году в учреждения поставили 145 таких аппаратов, в этом установят еще около 240.

«Видеоэндоскопическое оборудование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить исследования максимально точно. Кроме того, с его помощью врач непосредственно во время исследования может брать материалы для биопсии, что важно для выявления онкологических заболеваний, а также выполнять малоинвазивные операции без тяжелой нагрузки для пациента», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Технику получат 45 организаций, в том числе больницы в Королеве, Зарайске, Дубне, Жуковском и других округах.

«Это важный шаг для повышения доступности качественной медицинской помощи в Подмосковье», — отметила Людмила Болатаева.

Оборудование закупят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».