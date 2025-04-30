Больницы Подмосковья получат почти 190 аппаратов ЭКГ и холтеров в 2025 году

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

До конца года в 12 больниц Подмосковья поступит 190 новых аппаратов ЭКГ и холтеровского мониторирования. На закупку оборудования направят 163 миллиона рублей.

«Новые аппараты ЭКГ и холтеры позволят сделать медицинскую помощи и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной», — сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Технику получат больницы в Одинцове, Пушкино, Орехово-Зуеве и других округах. Оборудование закупят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пройти обследование можно по направлению врача. Записаться на прием — по телефону 122, через Telegram-бот или на  портале «Здоровье».

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