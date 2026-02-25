Больницы Подмосковья получат почти 100 офтальмологических аппаратов в 2026 году

Подмосковные медицинские учреждения регулярно получают современное оборудование. В этом году клиники региона получат, в частности, офтальмологические аппараты.

В больницы поступят офтальмоскопы, хирургические системы, щелевые лампы и прочая техника.

"Современная офтальмологическая техника позволяет врачам проводить более точную диагностику и лечение. В этом году закупим 97 единиц такого оборудования, на его закупку направлено почти 224 миллиона рублей», – пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Устройства передадут в 26 больниц, среди которых Каширская, Чеховская, Ступинская и Подольская.

Технику приобретают по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».