Больницы Подмосковья получат новое оборудование для наркоза в 2025 году

В этом году больницы Подмосковья получат новые наркозно-дыхательные аппараты на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Их поставят в учреждения в Балашихе, Видном, Луховицах, Лыткарине и других округах.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, такое оборудование используют во время проведения хирургических операций. В этом году 30 медучреждений получат 156 таких аппаратов.

«Мы стремимся обеспечить наличие всего необходимого оборудования в больницах и медицинских центрах нашего региона для предоставления качественной медицинской помощи», — отметила она.

Технику закупят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».