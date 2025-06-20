Больницы Подмосковья получат новое оборудование для наркоза в 2025 году

В этом году больницы Подмосковья получат новые наркозно-дыхательные аппараты на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Их поставят в учреждения в Балашихе, Видном, Луховицах, Лыткарине и других округах.
Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, такое оборудование используют во время проведения хирургических операций. В этом году 30 медучреждений получат 156 таких аппаратов.
«Мы стремимся обеспечить наличие всего необходимого оборудования в больницах и медицинских центрах нашего региона для предоставления качественной медицинской помощи», — отметила она.
Технику закупят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Систему вентиляции начали проводить в новой пристройке к школе № 16 в Подольске
Благоустройство 7 «народных троп» завершили в Лобне
Участница «Активного долголетия» из Лобни стала призером конкурса писателей
Цифровизация госуправления в Подмосковье. Воробьев подписал договор с компанией «1С» на ПМЭФ
Музею школы № 4 в Лобне передали артефакты времен Великой Отечественной войны
Акустический вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте