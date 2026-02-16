Больницы Подмосковья получат еще 76 новых холтеров в этом году

Медорганизации Подмосковья продолжают получать новое оборудование для лечения и диагностики пациентов. В этом году они закупят 76 холтеров, которые используют для непрерывной регистрации работы сердца.

На новое оборудование в общей сумме потратят более 58 миллионов рублей.

«Холтеры позволяют отследить нарушения работы сердца, что важно для постановки правильного диагноза и назначения эффективного лечения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оборудование поступит в 21 медучреждение. Это больницы в Чехове, Наро-Фоминске, Видном, Жуковском и других округах.

Медтехнику закупят по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».