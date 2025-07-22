Больницы Подмосковья получат еще 270 аппаратов для спасения новорожденных

Медицинские учреждения Московской области в 2025 году получат свыше 270 единиц специализированного оборудования для оказания помощи новорожденным и недоношенным детям. Проект реализуют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Больницам предоставят современные инкубаторы, реанимационные столы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое жизненно важное оборудование.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным. С начала года наши роддома и перинатальные центры получили 121 единицу медтехники для спасения недоношенных детей, а всего в этом году поставим 276 таких аппаратов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На данные цели выделили почти 700 миллионов рублей.

Новое оборудование распределят между 15 медицинскими учреждениями региона, включая Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологи имени академика В. И. Краснопольского, Московский областной, Коломенский и Видновский перинатальные центры, а также Одинцовскую больницу.

В регионе действует информационный портал «Стань мамой в Подмосковье» и кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03, где можно получить консультацию по всем вопросам, связанным с системой родовспоможения региона.