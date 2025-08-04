Больницы Подмосковья получат еще 14 аппаратов для проведения операций на глазах

Новая аппаратура позволит эффективнее лечить различные заболевания глаз.

«В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на сумму почти 160 миллионов рублей, из них восемь уже поставили. Такую технику получили Луховицкая и Дмитровская больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

До конца года еще шесть лазерных установок поступят в Видновскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

«Каждый из лазеров имеет свое предназначение и уникальные функции. Но одним из ключевых новшеств является лазер, который оборудован насадкой для транспапиллярной термотерапии. Это устройство позволяет эффективно разрушать малые внутриглазные опухоли, не прибегая к удалению глаза. Кроме того, этим же лазером мы можем выполнять микроимпульсное лазерное лечение терминальных форм глаукомы», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением института Алина Коврижкина.

Закупка оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.