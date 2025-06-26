Больницы Подмосковья получат более 50 аппаратов для реабилитации в 2025 году

Подмосковные больницы получат еще 53 аппарата для реабилитации пациентов в этом году. Это беговые дорожки, тренажеры для тренировки ходьбы и равновесия, стабилографы и многое другое.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Максима Забелина, реабилитация играет важную роль при восстановлении организма после перенесенных заболеваний. В этой работе врачам помогает современная техника.

«С начала года больницы Подмосковья получили 27 единиц реабилитационного оборудования, до конца года планируем поставить еще 26. Всего на закупку техники для реабилитации было выделено более 93 миллионов рублей», — сказал он.

Оборудование уже поступило в больницы в Люберцах, Химках, Ногинске, Подольске, Щелкове и других округов. Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».