Больницы Подмосковья получат 85 аппаратов для физиотерапии в 2025 году

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием. В 2025 году поликлиники и больницы региона получат 85 новых аппаратов для физиотерапии.

В клиники передадут фототерапевтические облучатели, гальванизаторы, аппараты для светотерапии и другую технику.

«Физиотерапия играет важнейшую роль в процессе восстановления пациентов после различных заболеваний и травм. Новое оборудование позволит нашим специалистам применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь более доступной и качественной для жителей Московской области», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Оборудование, в частности, поступит в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Видновскую больницу, Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу и другие организации.

Все аппараты приобретут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.