Больницы Подмосковья получат 113 аппаратов для УЗИ в 2025 году

Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современной техникой. В этом году больницы и поликлиники региона получат 113 аппаратов для проведения ультразвуковых исследований на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

Устройства необходимы для выявления новообразований и патологий, а также незаменимы при ведении беременности.

«С начала года в больницы и поликлиники поступило 86 аппаратов УЗИ, до конца года поставим еще 27», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование распределят между 33 медицинскими учреждениями региона, включая Видновскую, Воскресенскую, Одинцовскую больницы, Подольский роддом и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Технику закупают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Андрея Воробьева.