Больницы Подмосковья изучили опыт работы эндоскопической службы в Домодедове

В Домодедовской больнице прошла встреча с участием делегации, в которую вошли представители Минздрава Подмосковья, Центральной клинической больницы гражданской авиации, а также главные врачи Химкинской и Солнечногорской больниц. Гости ознакомились с амбулаторно-поликлинической службой, посетили Центры медицины здорового долголетия и амбулаторной онкологической помощи, а также поликлинику № 2.

Главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова высоко оценила организацию работы учреждения, отметив высокий профессионализм специалистов, проводящих колоноскопию под седацией и малоинвазивные оперативные вмешательства.

«Нам есть чему поучиться», — сказала она.

Эндоскопический центр оснащен современным оборудованием, поступившим по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Здесь выполняют гастроскопию, колоноскопию с седацией и малые эндоскопические операции, что позволяет выявлять опасные патологии на ранних стадиях. При минимальных рисках и коротких сроках реабилитации врачи добиваются оптимальных результатов.

Все процедуры проводятся бесплатно по полису ОМС. Направление выдает участковый терапевт или узкий специалист. Подобные визиты способствуют обмену опытом и повышению качества медицинской помощи в регионе.