Больницы в Подмосковье получили почти 90 новых аппаратов для рентгенов с января

Больницы в Подмосковье получили почти 90 новых аппаратов для рентгенов в этом году. Два из них недавно заработали в Красногорской и Волоколамской больницах. Цифровую технику установили взамен устаревших аналогов.

Всего с начала года в работу ввели 89 новых рентген аппаратов на общую сумму более двух миллиардов рублей, рассказали в областном Минздраве.

«Цифровое оборудование позволяет получать качественные снимки быстрее и с минимальной лучевой нагрузкой, по сравнению с аналоговой техникой. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным тяжелым оборудованием», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Один из аппаратов установили в Осташевском филиале больницы в Волоколамске. Сейчас там продолжается капитальный ремонт. После завершения обновления здания использовать оборудование будут для стационарных и амбулаторных пациентов.

В Красногорске аппарат установили в поликлинике № 6. На нем будут проводить исследования взрослым и детям.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора региона Андрея Воробьева.