Больницы и поликлиники Подмосковья получили 35 аппаратов для УЗИ с начала года

Эти устройства используют для проведения исследований по целому ряду направлений, в том числе гинекологии, кардиологии и урологии.

«Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях — это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения. С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 миллионов рублей, до конца года поступит еще 80», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства установили в Химкинской, Щелковской, Наро-Фоминской, Истринской и других больницах и перинатальных центрах.

Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.