Больницы и поликлиники Подмосковья получили 35 аппаратов для УЗИ с начала года
Активное оснащение медицинских учреждений Подмосковья современной техникой продолжается. Особенно востребованными остаются аппараты для ультразвуковой диагностики.
Эти устройства используют для проведения исследований по целому ряду направлений, в том числе гинекологии, кардиологии и урологии.
«Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях — это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения. С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 миллионов рублей, до конца года поступит еще 80», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Устройства установили в Химкинской, Щелковской, Наро-Фоминской, Истринской и других больницах и перинатальных центрах.
Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.