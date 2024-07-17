Больницу в Воскресенске укомплектовали современным оборудованием

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Новое медицинское оборудование продолжает поступать в больницу Воскресенска. Так, в первом полугодии учреждение укомплектовали современной медтехникой на сумму более 21 миллиона рублей.

Дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения поступили в больницу Воскресенска. Это электрохирургический аппарат, аппарат для диагностики заболеваний ЛОР-органов, универсальная офтальмологическая хирургическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, системы эндоскопической визуализации для эндовидеохирургии и цистоскопии и набор инструментов для пластической хирургии.

С помощью этого оборудования можно эффективнее диагностировать заболевания и лечить их.

Отметим, что в начале 2024 года в больнице также открылось отделение роботизированных эндоскопических операций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте