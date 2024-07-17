Больницу в Воскресенске укомплектовали современным оборудованием

Новое медицинское оборудование продолжает поступать в больницу Воскресенска. Так, в первом полугодии учреждение укомплектовали современной медтехникой на сумму более 21 миллиона рублей.

Дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения поступили в больницу Воскресенска. Это электрохирургический аппарат, аппарат для диагностики заболеваний ЛОР-органов, универсальная офтальмологическая хирургическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, системы эндоскопической визуализации для эндовидеохирургии и цистоскопии и набор инструментов для пластической хирургии.

С помощью этого оборудования можно эффективнее диагностировать заболевания и лечить их.

Отметим, что в начале 2024 года в больнице также открылось отделение роботизированных эндоскопических операций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».