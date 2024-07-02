Встреча главы Одинцова с жителями прошла в поселке ВНИИССОК

Главной темой встречи стала работа фельдшерско-акушерского пункта «Грибовский». Сегодня в учреждении нужны медики — туда уже направлены педиатр и невролог. Там также требуется косметический ремонт.

Фельдшерский пункт планируется расширить до амбулатории, присоединив часть здания почты. Это улучшит качество медицинской помощи для жителей улиц Березовая, Дружбы, Рябиновая, Кленовая и улицы Кутузова.

Жители также обратились к главе с просьбой о ремонте подъездов, крыш, снижении тарифов и уборке придомовой территории. Управляющей компании «Одинцовская теплосеть» предстоит проверить дома и провести ремонтные работы. Также в поселке снесут недостроенные здания на улице Липовая, а участки направят под строительство социальных объектов.

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