Больницу в Одинцове оснастили современным эндоскопическим оборудованием

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В подразделения Одинцовской областной больницы поступило новое эндоскопическое оборудование для диагностики и проведения малоинвазивных операций. Техника уже используется в медицинских учреждениях Одинцова, Старого Городка и Звенигорода.

Тринадцать единиц современного эндоскопического оборудования поступило в Одинцовскую областную больницу. Медики уже используют новую технику в подразделениях Одинцова, Старого Городка и Звенигорода для проведения обследований и малоинвазивных хирургических вмешательств.

В состав поставки вошли гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки и эндовидеохирургические комплексы. Оборудование позволяет врачам проводить более точную диагностику, выявлять заболевания на ранних стадиях и расширять возможности хирургической помощи.

Современные системы применяются при операциях через небольшие проколы. Такой подход помогает снизить риск осложнений, уменьшить болевые ощущения и сократить период восстановления пациентов после вмешательств.

Обновление медицинской техники проводится в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области. С начала 2026 года в больницы региона поступила 191 единица эндоскопического оборудования. На закупку техники направили более 1,4 миллиарда рублей.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что новое оборудование повышает качество диагностики и позволяет выполнять современные операции, после которых пациенты быстрее возвращаются к привычному образу жизни.