Больницу в Дмитрове капитально отремонтируют к ноябрю
Взрослое отделение больницы в Дмитрове капитально отремонтируют к ноябрю. Там установят новую мебель и технику.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, в здании на Больничной улице завершили основные строительные работы, сейчас там трудятся 18 человек и спецтехника. Сейчас подрядчик ведет отделку подвала, устанавливает мебель и оборудование.
«Напомним, что прием пациентов в больнице не останавливался ни на день. На время ремонта изменена маршрутизация, чтобы жители во время посещения больницы не испытывали неудобств», — добавили в министерстве.
Работы проводят за счет регионального бюджета.
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