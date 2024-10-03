Больницу в Дмитрове капитально отремонтируют к ноябрю

Взрослое отделение больницы в Дмитрове капитально отремонтируют к ноябрю. Там установят новую мебель и технику.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в здании на Больничной улице завершили основные строительные работы, сейчас там трудятся 18 человек и спецтехника. Сейчас подрядчик ведет отделку подвала, устанавливает мебель и оборудование.

«Напомним, что прием пациентов в больнице не останавливался ни на день. На время ремонта изменена маршрутизация, чтобы жители во время посещения больницы не испытывали неудобств», — добавили в министерстве.

Работы проводят за счет регионального бюджета.

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