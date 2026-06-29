Больницу на улице Карбышева в Красногорске капитально отремонтируют

В Красногорске продолжается масштабная реконструкция 12-этажного стационара Красногорской клинической больницы на улице Карбышева. Медицинский корпус, построенный в 1980-х годах, проходит капитальное обновление, которое затронет все помещения и инженерные системы.

Ремонт проводят поэтапно, поэтому одно крыло здания продолжает принимать пациентов, пока во втором идут строительные работы.

Как сообщил руководитель проекта Максим Грошков, сейчас на объекте трудятся около 60 специалистов. На первом этапе они выполняют демонтаж внутренних конструкций: разбирают перегородки, снимают напольные покрытия, демонтируют старые инженерные коммуникации, включая трубопроводы и электропроводку.

При этом несущие конструкции здания сохраняются. Завершить демонтажные работы планируют к октябрю. После окончания ремонта первой части корпуса туда переведут медицинские отделения, что позволит приступить к реконструкции второго крыла без остановки работы стационара.

После завершения капитального ремонта условия для пациентов значительно улучшатся. Вместо многоместных палат появятся современные одно-, двух- и трехместные помещения, каждое из которых оборудуют собственными санузлом и душевой. Кроме того, в здании полностью заменят инженерные сети и установят современную систему вентиляции с возможностью подогрева и охлаждения воздуха.

Изменения ожидают и хирургический блок. В больнице оборудуют новые малые операционные, а также создадут современный операционный комплекс, включающий 14 залов. Это позволит расширить возможности стационара и повысить качество оказания медицинской помощи.