Больница в Жуковском станет доступнее для маломобильных пациентов

В округе продолжается работа по созданию доступной среды для всех жителей, включая граждан с ограниченными возможностями передвижения. Одним из ключевых направлений этой работы является обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры.

При проведении капитального ремонта здания областной клинической больницы особое внимание уделяется потребностям маломобильных пациентов. Проект капитального ремонта разработан с учетом требований доступности. В рамках капитального ремонта в больнице были установлены пандусы для обеспечения беспрепятственного доступа в здание и между этажами. Кроме того, были установлены лифты, адаптированные для перевозки пациентов с ограниченными возможностями передвижения.

Глава наукограда Андроник Пак отметил, что создание доступной среды является приоритетным направлением работы администрации Жуковского. Около 90% всех муниципальных объектов инфраструктуры уже обеспечены элементами доступной среды, и работа в этом направлении будет продолжаться.

«Все социальные, культурные, образовательные, спортивные, торговые объекты, входные группы должны быть удобны для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также для мам с колясками», — добавил Андроник Пак.