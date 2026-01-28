Больница в Ступине получила новый аппарат МРТ

Новый магнитно-резонансный томограф заработал в рентгенологическом отделении Ступинской больницы. Его установили взамен устаревшей техники.

На закупку нового аппарата МРТ направили почти 153 миллиона рублей.

«Важно оснащать медицинские учреждения современной медицинской техникой. Это позволяет проводить более точные исследования и сокращает срок ожидания», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Исследования на аппарате будут проводить по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно по телефону 122, в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram и МАХ.

Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьев в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».