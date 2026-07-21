Больница в Щелкове получила более 50 медицинских устройств с начала года

С начала года Щелковская больница получила более 50 единиц нового медицинского оборудования, которое позволило расширить возможности диагностики и лечения пациентов. В офтальмологическое отделение стационара во Фрязине поступили три современных аппарата для обследования органов зрения.

Речь идет об оптическом когерентном томографе нового поколения, ультразвуковой системе для исследования глаза и электроретинографе.

«Оборудование работает в связке, дополняя друг друга: оптический когерентный томограф детально сканирует сетчатку и диск зрительного нерва. Ультразвуковое исследование оценивает состояние оболочек глаза, выявляет отслойку сетчатки, новообразования или инородные тела. Электроретинография помогает выявить функциональные нарушения еще до появления видимых изменений», — отметил заведующий отделением Мнацакан Хачатрян.

Благодаря обновлению технической базы жителям трех городских округов больше не требуется обращаться за сложными офтальмологическими обследованиями и операциями в Москву или другие региональные центры.

Теперь полный комплекс медицинской помощи — от консультации специалиста до проведения высокотехнологичных вмешательств — доступен непосредственно в Щелковской больнице.

Оснащение медицинских подразделений современным оборудованием продолжается в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».