Больница в Раменском получила свыше 20 новых устройств для диагностики

Устройства уже используют как для диагностических исследований, так и для проведения малоинвазивных операций.

В числе нового оборудования — гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки и современные эндовидеохирургические комплексы. Использование этих систем позволяет повысить точность обследований, выявлять заболевания на ранних стадиях и расширить возможности врачей при оказании хирургической помощи.

«Современные аппараты позволяют на большом мониторе при большом увеличении детально осмотреть желудок и кишечник, что, в первую очередь, важно для диагностики онкологических заболеваний. Также с помощью этого оборудования наши доктора оказывают экстренную помощь пациентам, поступающим с желудочно-кишечными кровотечениями», — отметил заведующий эндоскопическим отделением Сергей Яшков.

Новые комплексы представляют собой мобильные рабочие станции, оснащенные видеопроцессорами высокого разрешения и всем необходимым оборудованием для проведения диагностических процедур и хирургических вмешательств. Современные технологии позволяют выполнять операции через небольшие проколы, что снижает вероятность осложнений, уменьшает травматичность лечения и способствует быстрому восстановлению пациентов.

Технику купили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».