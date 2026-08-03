Больница в Раменском получила новый аппарат для диагностики заболеваний глаз

В офтальмологическом отделении Раменской больницы появилось новое оборудование — современный ультразвуковой аппарат ABSOLU. Технику приобрели в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области по национальному проекту «Здравоохранение» и инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Новый аппарат значительно расширяет возможности диагностики заболеваний глаз. Он позволяет проводить обследование при помутнении оптических сред, с высокой точностью измерять параметры глазного яблока перед операциями по замене хрусталика, оценивать состояние сетчатки и зрительного нерва, а также выявлять отслойки, новообразования и инородные тела.

"Высокое разрешение изображения помогает ставить диагнозы на самых ранних стадиях заболеваний", — уточнил заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

Исследования проводят быстро, безболезненно и бесконтактно. Качественная визуализация помогает хирургам заранее планировать сложные вмешательства, сокращая время операций и повышая шансы на успешное восстановление зрения. Аппарат уже используют при подготовке пациентов к микрохирургическому лечению катаракты и глаукомы.

«Мы продолжаем оснащать нашу больницу самым современным оборудованием. Для жителей Раменского муниципального округа и городского округа Бронницы теперь доступна диагностика экспертного уровня прямо по месту жительства», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Ранее хирургический блок оснастили новой эндоскопической стойкой, аргоноплазменным коагулятором и лазерными системами.