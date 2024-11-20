Больница в Орехово-Зуеве стала первой в России по числу операций на сосудах

Сосудистому центру Орехово-Зуевской больницы принадлежит 79% от общего числа проведенных в России операций по лечению венозной патологии головного мозга. Заведующий отделением Дмитрий Тютьнев выступил с докладом на Московском международном конгрессе по рентгенэндоваскулярной хирургии.

Как рассказал заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев, на мероприятии он представил опыт врачей подразделения по лечению острой венозной патологии головного мозга.

«Мы единственные в стране, у кого есть такой большой опыт по хирургии этой патологии, наш опыт соответствует опыту других крупных стран. Особенно волнительно было то, что в зале присутствовал мой учитель и основатель нейрофлебологии — Александр Васильев, и я его не подвел», — прокомментировал Дмитрий Тютьнев.

Если в России за год провели 30 операций по лечению венозных инсультов, то в сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы выполнили 110 таких вмешательств.

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