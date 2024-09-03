Больница в Орехово-Зуеве отправила 5 тонн гуманитарной помощи в Курск

Персонал Орехово-Зуевской больницы вместе с родственниками медиков собрал пять тонн гуманитарного груза для жителей Курской области. Посылку уже доставили в Курск.

В гумпомощь от больницы Орехова-Зуева вошли матрасы, медицинские расходные материалы, средства гигиены, продуктовые наборы, подушки, одеяла и другие вещи первой необходимости.

Руководил доставкой заведующий инфекционным отделением больницы Николай Ушаков.

«Также просили приобрести портфели для парней с передовой, которым оказывают первую помощь на линии фронта, а потом уже отправляют непосредственно на госпитализацию», — сказал Николай Ушаков.

Всего в Курск доставили пять тонн гуманитарного груза. Транспорт безвозмездно организовала семья Шишковых из Орехово-Зуевского округа.

Волонтеры отметили, что продолжат помогать на постоянной основе.

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