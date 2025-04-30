Больница в Луховицах проведет флюорографию в нескольких поселках

В преддверии майских праздников Луховицкая больница предоставит жителям населенных пунктов округа возможность пройти бесплатное обследование органов грудной клетки. 30 апреля мобильный медико-диагностический комплекс, оснащенный современным флюорографическим оборудованием, посетит поселки округа, обеспечивая доступ к важной диагностической процедуре в шаговой доступности от дома.

В среду, 30 апреля, график работы будет разделен между поселками Врачово и Врачово Горки: с 8:30 до 12:00 обследование будет доступно жителям Врачово, а с 12:30 до 15:00 — жителям Врачово Горки.

Заместитель главного врача Луховицкой больницы по поликлинической работе Наталия Васильева подчеркнула важность регулярных профилактических осмотров для поддержания здоровья населения.

«Ежегодное обследование органов грудной клетки — необходимая часть диагностики, с целью раннего выявления различных патологий: от туберкулеза до доброкачественных и злокачественных новообразований. Флюорография входит в комплекс обязательных профилактических мероприятий», — добавила Наталия Васильева.

Для получения дополнительной информации о графике работы выездных фельдшерско-акушерских пунктов и мобильного диагностического комплекса, жители могут обратиться по телефону 8(496) 636-21-86.