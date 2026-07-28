Больница в Луховицах получила новый аппарат для малоинвазивных операций

В Луховицкую больницу поступила новая передвижная цифровая рентгеновская система с С-дугой и мобильной станцией просмотра. Современный комплекс заменит устаревшее оборудование и позволит проводить широкий спектр исследований, а также малоинвазивные хирургические вмешательства.

Аппарат будут использовать при операциях на органах брюшной полости, опорно-двигательной системе, сосудах, органах грудной клетки, а также при заболеваниях почек, поджелудочной железы и неврологических патологиях.

«Операции с использованием рентген-аппарата типа С-дуга проходят минимально инвазивно из разрезов меньше одного сантиметра, что позволяет резко снизить оперативную травму и ускорить процесс заживления. Подчеркну, что С-дуга используется непосредственно в операционной. Благодаря подвижной конструкции хирурги могут получать изображения нужной области под разными углами и контролировать ход операции», — отметил заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.

Оборудование уже смонтировали, скоро его введут в эксплуатацию. Его приобрели за счет средств бюджета Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».