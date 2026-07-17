Больница в Коломне получила новое оборудование дли диагностики заболеваний ЖКТ

Коломенская больница продолжает обновлять парк медицинской техники. В лечебное учреждение поступило новое эндоскопическое оборудование, которое позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделать специализированную помощь более доступной для жителей округа.

Современные эндоскопические системы обеспечивают четкость изображения, благодаря чему специалисты могут обнаруживать даже незначительные патологические изменения слизистой.

«Высокое качество визуализации позволяет специалистам не только обнаружить патологически измененные участки, но и рассмотреть их в мельчайших деталях и сразу выполнить прицельную биопсию для направления на гистологическое исследование, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний», — пояснил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров. заболеваний.

В эксплуатацию уже введены аппараты для гастроскопии, дуоденоскопии и колоноскопии. Исследования на новом оборудовании проходят пациенты гастроэнтерологического и хирургического отделений, реанимации, а также центра амбулаторной онкологической помощи.

Ежедневно специалисты эндоскопического отделения выполняют около 30 плановых и экстренных исследований.

Всего в течение года Коломенская больница должна получить 45 единиц современного медицинского оборудования, более 30 из которых уже поступили и используют в работе.

Среди новой техники — мобильная рентгеновская система типа С-дуга, ультразвуковой аппарат экспертного класса, навигационная система для нейрохирургических операций, оборудование для высокочастотной денервации фасеточных суставов при лечении хронической боли, аппарат для высокочастотной электрохирургии и другие современные комплексы.

Поставку оборудования осуществляют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.