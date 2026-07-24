Больница в Коломне получила новое электрохирургическое оборудование

В больницу в Коломне передали современное электрохирургическое оборудование, которое уже используют в работе. Новая техника позволяет проводить более точные и щадящие процедуры, повышая качество медицинской помощи.

Для нейрохирургического отделения приобрели аппарат для выполнения высокочастотной денервации фасеточных суставов. Метод применяют при лечении болевого синдрома, связанного с заболеваниями позвоночника.

«Процедура малоинвазивная, легко переносится пациентом, проводится под местной анестезией и является альтернативой более сложному хирургическому лечению, требующему последующей реабилитации. При помощи специального аппарата-генератора через электрические импульсы блокируются нервные окончания на позвонках, передающие болевые сигналы от измененных межпозвонковых суставов к мозгу, что позволяет избавить пациента от острой и хронической боли в позвоночнике», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

При наличии показаний направление на такую процедуру могут оформить терапевт, невролог или нейрохирург. Специалисты нейрохирургического профиля ведут прием в поликлинике № 2 и поликлинике Подлипки, а записаться на консультацию можно через лечащего врача.

Также новое оборудование поступило в гинекологическое отделение больницы. Врачи получили электронож и ультразвуковой скальпель, которые позволяют точнее работать с тканями, контролировать кровотечения и повышать безопасность оперативных вмешательств.

Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.