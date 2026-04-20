Больница в Истре получила высокотехнологичный передвижной аппарат для рентгена

Это тяжелая высокотехнологичная установка, которую используют во время операций. Она позволяет врачам получать максимально точное изображение в режиме реального времени.

Новая техника уже размещена в операционном блоке и применяется при сложных хирургических вмешательствах — в травматологии, ортопедии, сосудистой хирургии и нейрохирургии. В таких случаях особенно важна визуализация каждой детали, поскольку от точности действий хирурга напрямую зависит результат операции.

«Чем хорош этот аппарат, который мы получили? Это, несомненно, его низкодозовая нагрузка, меньше излучение, что, в первую очередь, для пациентов большой плюс. Ну и, конечно, несомненно, нашим врачам-медикам, кто работают изо дня в день каждый день с этим аппаратом. И, конечно, визуализация. Она более четкая, ясная, расширенная программой, что облегчит работу врачам, соответственно, обеспечит качественную медицинскую помощь», — отметил заместитель главного врача Истринской больницы по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Перед вводом в эксплуатацию оборудование прошло полный цикл подготовки — от монтажа и настройки программного обеспечения до обучения персонала и пусконаладочных работ. Систему уже интегрировали в работу операционного блока.