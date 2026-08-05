Больница в Химках получила новый автомобиль для паллиативных пациентов

Автопарк Химкинской клинической больницы пополнился специализированным автомобилем для выездной службы паллиативной помощи. Машина на базе Lada GF, оборудованная для медицинских нужд, позволит бригадам быстрее выезжать к пациентам на дом и при необходимости обеспечивать их транспортировку.

Химкинская больница продолжает модернизацию медицинской инфраструктуры. С начала года учреждение получило три новых аппарата УЗИ, которые расширили возможности диагностики.

Одновременно продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе. После завершения работ там разместят 203 койки, а приемное отделение сможет обслуживать до 80 пациентов в сутки.

Ранее в больнице завершили капитальный ремонт родильного дома, который оснастили современным высокотехнологичным оборудованием. С момента его открытия там появились на свет уже почти тысяча детей.

«По всем вопросам оказания паллиативной помощи можно обращаться на круглосуточную горячую линию координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области — 8 (498) 683-83-83», — подчеркнул главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.