Больница в Егорьевске получила 2 наркозные станции

В отделении анестезиологии и реанимации Егорьевской больницы установили две современные наркозные станции. Оборудование предназначено как для взрослых, так и для детей весом от одного килограмма.

Аппараты в режиме реального времени отслеживают основные показатели пациента.

«Встроенный блок газоанализа позволяет врачам непрерывно следить за состоянием пациента, контролируя уровень кислорода, углекислого газа и концентрацию анестетиков. Это дает возможность максимально точно определять глубину наркоза», — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Глущенко.

Новые станции помогают точнее подбирать глубину наркоза и снижать риски во время медицинских вмешательств.

«Поступление нового оборудования — это не просто обновление технической базы, а шаг к повышению безопасности и качества лечения наших пациентов. Современные аппараты обеспечивают комфорт как для пациентов, так и для врачей, минимизируя риски в ходе анестезии», — отметил главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.