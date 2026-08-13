Больница в Дубне увеличит количество операций на печени благодаря новой лицензии

Дубненская больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по хирургии. Теперь сложные операции в учреждении проводят по трем направлениям: хирургии, травматологии и урологии.

Новая лицензия позволит увеличить число вмешательств на печени и поджелудочной железе, а также реконструктивных операций на кишечнике. Многие процедуры выполняют лапароскопически — через небольшие разрезы, что сокращает период восстановления.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы качественная медицинская помощь была максимально доступна для наших жителей. Высокотехнологичная медицинская помощь включает применение новых, сложных и уникальных методов. ВМП по трем профилям — это признание высочайших компетенций нашей команды врачей и оснащенности оборудованием. Для пациентов — возможность получать сложное лечение здесь, в Дубне, без выезда в другие города» — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Высокотехнологичную помощь оказывают бесплатно по полису ОМС. Чтобы узнать о возможностях проведения операции, необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинике, пройти обследование и подтвердить медицинские показания.