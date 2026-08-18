Больница в Долгопрудном получила 3 новых дефибриллятора с начала года

В Долгопрудненскую больницу поступило современное оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации. С начала года лечебное учреждение получило три новых высокотехнологичных дефибриллятора.

Специализированная техника предназначена для восстановления работы сердца при критических состояниях. Аппараты снабжены дополнительными функциями мониторинга, включая снятие электрокардиограммы и измерение уровня кислорода в крови. Это расширяет возможности врачей при оказании экстренной помощи и повышает шансы пациентов на успешное выздоровление.

Новые приборы способны работать как от стандартной электрической сети, так и от встроенных аккумуляторов. Благодаря небольшому весу устройства можно легко транспортировать к месту нахождения больного внутри больничного комплекса.