Больница Солнечногорска приняла участие во всероссийском форуме

Солнечногорская больница принимает участие в ежегодном всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Стенд медучреждения посвящен диспансеризации, профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Посетители форума смогут ознакомиться с интерактивной зоной диагностики, пройти экспресс-тестирование, включая измерение артериального давления и определение уровня насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметра. Также, по назначению врача, будет доступно УЗИ сердца, сосудов шеи, цифровая дерматоскопия и консультации специалистов.

На стенде Солнечногорской больницы гости смогут получить информационные материалы: буклеты, видеоролики и инфографику, подчеркивающие важность регулярных обследований для профилактики неинфекционных заболеваний.

Кроме того, все желающие смогут посетить лекции и мастер-классы, посвященные самообследованию и раннему распознаванию симптомов заболеваний.

«Экспозиция Солнечногорской больницы демонстрирует доступный и эффективный подход к сохранению здоровья населения через диспансеризацию. Для гостей стенд предоставит возможность лично убедиться в простоте и пользе профилактических мероприятий», — рассказала главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» — это крупнейшее мероприятие, посвященное формированию здорового образа жизни и охране здоровья граждан России, проводится ежегодно с 2005 года. Посетить его можно в Гостином дворе в Москве до 16 мая с 10:00 до 18:00.