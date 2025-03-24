Больница Солнечногорска получила новые аппараты для МРТ и рентгена

Солнечногорская больница получила новое оборудование. Это аппараты для рентгена и МРТ, которые будут работать в центральной поликлинике и стационаре.

Как рассказали в региональном Минздраве, аппарат МРТ запустили в поликлинике, а в стационаре появился современный цифровой рентген-аппарат. Всю технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора. Общая стоимость техники составила 158,5 миллиона рублей, сообщил глава регионального Минздрава, заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Забелин.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медтехникой. Это позволяет нам повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. Кроме того, благодаря цифровому оборудованию, специалисты могут проводить более точную диагностику», — сказал он.

МРТ будет работать в две смены, в день на нет смогут проводить около 24 исследований, а рентген-диагностику на новом аппарате будут проводить как плановым, так и экстренным пациентам.