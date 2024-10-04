Хоккейный клуб «Витязь» сыграет с московским «Динамо» в Балашихе 6 октября

Хоккейный клуб «Витязь» завершил свое самое дальнее турне этого сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/25. После матчей с «Адмиралом» во Владивостоке, «Амуром» в Хабаровске и «Барысом» в Астане команда вернулась в Балашиху.

В октябре «Витязь» проведет серию домашних игр на «Арене Балашиха». Первый матч с «Куньлунь Ред Стар» из Пекина состоялся 3 октября. 6 октября, в воскресенье, «Витязь» встретится с московским «Динамо». Всего в октябре в Балашихе пройдет шесть игр КХЛ.

Клуб «Витязь» основан в 1996 году и четырежды выходил в плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2022 года команда базируется на «Арене Балашиха». Также «Витязь» участвует в проекте КХЛ «Урок хоккея в школе», проводя занятия для местных школьников.

Подробная информация о матчах и расписание игр доступны на официальном сайте hcvityaz.ru. Билеты на предстоящие домашние матчи можно приобрести онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».