Более 800 раз воспользовались сервисом по бронированию мест в парках Подмосковья

Жители Подмосковья активно используют онлайн-сервис для бронирования пространств в парках. Согласно сообщению пресс-службы Мингосуправления Московской области, сервисом на портале «Парки Подмосковья» уже воспользовались более восьмисот раз.

На портале можно выбрать площадку под любой случай: тихую зону в парковом коворкинге для работы и учебы, современные спортивные поля для игры в волейбол, баскетбол или футбол, уютные павильоны для праздников и лекций, открытые сцены для концертов или творческие мастерские.

Чтобы забронировать площадку, нужно авторизоваться на портале и перейти в раздел «Пространства». Затем следует выбрать подходящую площадку, дату и время, указать свои данные и дополнительную информацию. После этого нужно отправить заявку и следить за статусом бронирования в личном кабинете. Если понадобятся уточнения, то с заявителем свяжутся по указанным в заявке контактам.

В Мингосуправления отметили, что самыми популярными для бронирования локациями стали: Кузьминский лесопарк в городском округе Котельники, Парк Мира в городском округе Коломна и Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе.

Для более подробной информации посетите сайт сервиса.